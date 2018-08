Cheyenne (23) har turnert med bestemor Dionne Warwick fra hun var ti år

Saken oppdateres.

- Bestemor er supermorsom, jeg elsker å turnere med henne.

Cheyenne Elliot er Dionne Warwicks barnebarn, og nå har de lagt ut på turné. Adresseavisen møter henne i kjelleren på Erkebispegården, sammen med søskenbarnet Brittney Warwick (28), tre timer foran kveldens konsert.

Vi på en turné som kommer til å vare i to måneder, helt til Thanksgiving. Når vi er ferdige her reiser vi videre til Brasil, så England og deretter blir det Australia, forteller Cheyenne.

Født inn i musikken

Hun er yngste blad ut av familien Warwicks musikktalenter, og har slått gjennom i USA etter at hun deltok i sangkonkurransen The Four.

- Programmet gikk på tv i januar, jeg gikk videre til andre runde og fikk mange nye følgere på sosiale medier etterpå.

- Jeg tror du ligger på 10 000 nå, sier Brittney, som har ansvaret for å oppdatere sosiale medier, for Dionne og Cheyenne.

- Det er så morsomt – de kommer fra hele verden, forteller Cheyenne.

Norge - et eventyrland

I går landet de på Værnes, etter det de beskriver som en eventyrlig innflygning.

- Det var spektakulært. Med fjell og skog og trær. Så rent, så fint, sier hun begeistret.

- Nesten som du ser i eventyrene, supplerer Brittney.

- Jeg var ute og gikk i byen i dag, det er så fint her – utrolig spesielt. Og vi har allerede snakket om at hit må vi reiste tilbake på ferie, sier Cheyenne.

- Er det ikke slitsom med jetlag, dere reiser ustanselig mellom tidssonene?

- Jojo, men vi drikker kaffe og prøver å holde det gående, ler hun. Og så får vi alltid noen dager til å hente oss inn hjemme innimellom.

To sterke kvinner

Det er litt av en arv Cheyenne overtar. Bestemor Dionne har vunnet Grammy Award fem ganger. Hun har solgt 100 millioner plater, etter at hun slo gjennom i 1962 med «Don’t make me over», av Burt Bacharach og Hal David. Og – hun er ikke minst kjent for låten «We are the world» fra -84, spilt inn til inntekt for AIDS.-saken.

Og så har vi Whitney Houston, selvfølgeilig, som var Cheyennes søskenbarn.

- Du er født inn i musikken, Cheyenne?

- Ja, vi har to sterke kvinner i front, men hele vår familie er musikere, eller de driver med musikk i en eller annen form. Jeg har vokst opp med musikk og har sunget hele livet. Pappa, David Elliot, er også med på turneen, han spiller trommer og synger, og jeg har fått øvd masse i musikkstudioet hans i årenes løp. Vi har onkel på lyd, og mammaen til Brittney er sjef for hele turneen.

I studio med Whitney

Så kan det legges til at før Cheyenne begynte å turnere selv, så var både hun og Brittney med på bestemor Dionnes konserter.

- Hun la inn spesialbestillinger på mat til oss, vi fikk pledd og fulgte med fra bak scenen, forteller Cheyenne.

- Vi kan showet hennes ut og inn, og ville ha vunnet i konkurranse om beste tribute-show på henne, mener Brittney bestemt.

- Har dere sunget med Whitney?

- Ja, og det er en av mine beste minner. Vi var begge med på et soundtrack til en film sammen med Whitney. Hun hadde en helt spesiell energi, du kunne føle at hun var i rommet, mener Cheyenne.

Dionne – en komiker

Brittney nikker. Hun har også sunget, men endret kurs og er i dag tekstforfatter og låtskriver, og god på det digitale.

- Hvordan er det å turnere med bestemor?

Damene svarer unisont.

- Det er så morsomt, du aner ikke. Bestemor er hysterisk morsom – hun kunne like gjerne ha vært komiker, mener Cheyenne.

Viktig å få frem teksten

- Hvilke råd får du fra henne?

- Hun sier jeg må være meg selv, og gir god, konstruktiv kritikk. Og hun veldig opptatt av at jeg artikulerer godt slik at teksten kommer fram. Bestemor vet hva som fungerer på scenen, hvilke låter jeg bør velge og hvilke jeg kan legge bort. Hun er en enorm støtte for meg.

- Hører du på henne, da?

- Å ja. Hun vet. Kan dette.

Begynte som ti-åring

Cheyenne har turnert med Dionne siden hun var ti år, bare avbrutt av skolegang.

- Jeg får en utrolig erfaring av å turnere med henne, jeg får sett verden og lærer mye på veien. For oss er dette en familiebusiness. Jeg får gjøre det jeg elsker, sammen med de folka jeg elsker.

- Og når vi er ferdige med turneen skal gi ut mitt eget materiale, sier hun.

- Med Brittney som tekstforfatter da?

- Ja, hun skal skrive låt til meg.

- Å, skal jeg det? Det visste jeg ikke, ler Brittney.

- Nå vet du det, svarer Cheyenne og kaster på krøllene.

Favoritter fra bestemor

Hvilken låt med Dionne liker dere best?

Jeg liker en ny låt, « 99 miles to LA.». Den bare digger jeg, svarer Brittney.

Cheyenne holder en knapp på bestemors ballader.

- «A house is not a home», eller «Alfi». Og «Heartbreaker», men den synger hun ikke så ofte lenger.

Overgrepsanklagene

- Cheyenne, jeg er lei for det - vi må snakke om de påståtte anklagene mot Dee Dee, Dionnes søster, som beskyldes for seksuelle overgrep mot Whitney. Hvordan har familien opplevd tiden etter at dokumentaren ble vist?

- Det har vært forferdelig. Og det er ikke sant. Dette er beskyldninger og falske anklager, som ingen i familien tror på, sier Cheyenne.

Tante Dee Dee var en utrolig fin person, og vi ungene elsket henne, fortsetter hun.

- La folk hvile i fred

- Ja, fortsetter Brittney.

- Tante Dee Dee truet med The Boogieman, når hun passet oss og vi ikke ville sove. Det er det verste hun har gjort med oss, fortsetter hun.

- La folk som er borte få hvile i fred. Ikke snakk negativt om folk som ikke kan forsvare seg. Ikke snakk negativt om noen, poengterer Cheyenne, og legger til at familien har tette bånd og beskytter hverandre. Og de omgås med folk som vil dem vel.

- Men det var tungt å lese om anklager og beskyldninger i aviser og magasiner. Og enda verre å slå på tv-n da det sto på som verst, sier hun.

-Det er tre timer til konsertstart. Jeg vet at festivaldirektøren ønsker å høre «That’s what friends are for» - er ikke det en super familiesang, som kunne passe i kveld?

- Det har du rett i, og vi har jo store deler av familien her, så hvem vet, svarer Cheyenne.

Kanskje som avslutningslåt, til og med?

- Her kan alt skje, svarer 23-åringen hemmelighetsfullt.

