- På scenen skal det være rock'n'roll – men ikke på fritiden

Skihopperne fikk kun to alternativer. Et av dem var å legge på seg

To trøndere vant over to millioner i Lotto

En brun guffe over spaghetti eller pølse, toppet med et fjell av revet cheddar

En brun guffe over spaghetti eller pølse, toppet med et fjell av revet cheddar

Saken oppdateres.

Det er 30 år siden orkestret ble starter, og omtrent like lenge har de vært et naturlig innslag på skrytelista til byens politikere, på nivå med Nidarosdomen og RBK.

Vi overværer siste øving foran lørdagens 30-årsjubileum til orkestret Fiskum innstiftet i oktober 1988, og registrerer at energien og intensiteten fortsatt er til stede.

LES OGSÅ: Debuterer som musikalkomponist på Nationaltheatret

LES OGSÅ: Poprock som sitter som et skudd

Bjarne Fiskum hadde vært konsertmester i Oslo-Filharmonien og Trondheim Symfoniorkester, og var professor ved Musikkonservatoriet i Trondheim, da han fikk ideen om å bygge et orkester rundt talentene ved konservatoriet.

- Det var så mange, også blant elevene på Kulturskolen som ikke hadde begynt å studere ennå. Marianne Thorsen og søstrene Elise og Henninge Båtnes, for å bare nevne tre. De trengte noe og noen å bryne seg på, som samtidig kunne løftet også byens øvrige musikkliv, sier Fiskum.

Inspirert av Moskvasolistene

Han husker ikke helt hvorfor navnet TrondheimSolistene ble valgt, men antar at bakgrunnen var Moskvasolistenes besøk i byen samme år.

- Navnet er godt, det indikerer både høye ambisjoner og en evne til å gjennomføre dem, sier orkestrets nåværende leder Geir Inge Lotsberg, som vi møter sammen med forgjengerne: Bjarne Fiskum var leder fra 1988 til 2002, da han ble etterfulgt av Øyvind Gimse, som da hadde vært medlem av orkestret i mange år. Gimse var leder i 15 år, før Lotsberg overtok for drøyt et år siden. Lotsberg hadde da i en tiårsperiode vært sterk delaktig i viktige prosjekter for orkestret. Kontinuitet i samspill med fornyelse er en nøkkel.

Miksen av veteraner og nykommere

Mens vi sitter og prater kommer Sigmund Tvete Vik innom med et nyopptrykk av gamle jubileumsaviser. Tvete Vik er blant dem som har vært med i orkestret siden starten.

LES OGSÅ: Arve Tellefsen har solgt fiolinen sin for 80 millioner

LES OGSÅ: Omleggingen av Den kulturelle skolesekken gir mindre musikk til skolebarna

- Veteraner som Sigmund har orkestret i blodet, og overfører kunnskap til de nye som kommer inn, som til gjengjeld bidrar med ungdommelig vitalitet, sier Øyvind Gimse.

- Vi var bevisst at skulle vi konkurrere med de beste orkestre i verden, måtte vi ha noe som skilte oss ut, sier Bjarne Foskum. – Det var sentralt å gjøre musikerne bevisst på at de spilte for publikum, ikke bare for seg selv. Det var viktig å velge avslutningsverk med virkelig smell i, viktig for musikerne å ha tro på seg selv og virkelig føle for musikken. På konsert skal det stå om liv og død. Ja, ikke bokstavelig talt da, sier Fiskum.

Feiret ikke med måte

Fiskum lyktes i den krevende blandingen av å dyrke pasjonen og intensiteten, og samtidig profesjonalisere ungdommene i orkesteret. Intensiteten i spillet smittet over til publikum, helt fra første gang de spilte i Frimurerlogen mandag 24. oktober 1988. Åpningsnummeret den gang, «Divertimento Elegiaco» av Ture Ragstrøm, har ikke orkestret spilt siden den første høsten. Ikke før på jubileumskonserten lørdag.

Den første store internasjonale utfordringen var konserter i selveste St Martins In The Fields. Tredje gangen de spilte der var det fullt hus, da var konserten en del av en ukes turné i Oxford og andre byer rundt London.

- Konserten var en suksess, og det var grunn til å feire. Men det med å roe ned etter en konsert er en kunst, det gjelder å komme seg i seng i tide. Orkestret feiret så til de grader, etter hver konsert. Etter en uke var de totalt utslitt, jeg spurte dem hvordan de ville gjort det på en fireukers turné, ler Bjarne Fiskum.

- Så det er mye rock'n'roll også hos klassiske musikere?

- Å, ja – men de skal være rock'n'roll på scenen, ikke på fritiden, sier Fiskum.

Da ryktet nådde Mutter

En annen turné han husker godt var på en rekke kjente scener i store europeiske byer i 1997. Konsertene gikk veldig bra, og orkestret la merke til at på flere av konsertstedene var en av verdens mest kjente fiolinister Anne-Sophie Mutter neste attraksjon. De skjønte at de var nådd opp til et nytt nivå. Overraskelsen var likevel stor da Bjarne Fiskum kom hjem til Trondheim, der det lå et brev fra Anne-Sophie Mutter – en forespørsel om de ville turnere med henne.

Hun hadde fått rapport fra begeistrede arrangører om at verdens beste kammerorkester hadde spilt før henne, og hun hadde blitt nysgjerrig. Dette ble starten på et fantastisk samarbeid som kulminerte med en USA-turné som startet i Carnegie Hall og endte i San Francisco, som også ble Fiskums siste som sjef for orkestret.

Svettet ut et par t-skjorter hver natt

- Jeg kom til dekket bord, selv om det var en utfordring å etterfølge en så sterk leder som Bjarne, også fordi jeg som cellist ledet orkestret fra en uvant utgangspunkt, sier Gimse, som imidlertid raskt befestet sin autoritet. Men han fikk nye utfordringer. En tysk arrangør av stor Europa-turné gikk konkurs, og ga et minus på 500 000 til orkestret. TrondheimSolistene var svært nær å gå med i dragsuget.

- Etter ti år mottok vi vår del av konkursboet, fem tusen kroner. En prosent av fordringen, sier Gimse. Han kan le av det nå. Det var ikke like lett den gangen. Staben ble kuttet, han var selv både kunstnerisk og administrativ leder i noen år. Stressnivået var høyt, antall søvntimer få.

- Jeg svettet ut et par T-skjorter hver natt, sier Øyvind Gimse.

Da de etablerte Trondheimsmodellen

Det skjedde fort langt mer positive ting. Orkestret la mye arbeid ned i en innspilling av Mozarts fiolinkonserter med Marianne Thorsen som solist. Det ble Spellemannpris og generelt stor oppmerksomhet. Albumet markerte starten på en rekke profilerte albuminnspillinger med et oppsiktsvekkende antall Grammy-nominasjoner.

Enda viktigere var den nye strukturen i orkestret, som ble påbegynt i 2006. TrondheimSolistene har en grunnstamme med ti fast ansatte musikere, som de deler med Trondheim Symfoniorkester. Dette var en svært moderne løsning, som innebar et løft for så vel symfoniorkestret, TrondheimSolistene og byens musikkliv, og som siden er blitt hetende Trondheimsmodellen.

Frekkhetens nådegave

- Om Øyvind kom til dekket bord, må man i aller høyeste grad si at jeg gjorde det, sier Geir Inge Lotsberg. – Bjarne Fiskum hadde en pedagogisk veldig sterk plan, og skapte pasjonen og energien som fortsatte er der, sier Lotsberg.

Det er også de internasjonale ambisjonene. Det er mange flere kunstneriske høydepunkter som kunne vært trukket frem her, som da japanske fans bokstavelig talt rev klærne av musikerne, og også de offentlige bevilgningene som Bjarne Fiskum med frekkhetens nådegave klarte å etablere.

Repertoaret i Dokkhuset lørdag kveld er hemmelig, bortsett fra åpningsnummeret. Men det loves verk fra flere av Grammy-albumene og andre viktige stoppesteder i orkestrets historie, og flere gjestesolister.