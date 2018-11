- Trondheim Open er mer lukket enn åpen

Her kan pasientene oppleve at legevisitten skjer via Skype

Saken oppdateres.

- De som liker å holde på med kunst og de som liker å se på kunst, kan tenke selv. Jeg mener det er en navlebeskuende holdning Trondheim Open, TO, står for. De er mer lukket enn åpen. Jeg føler meg utenfor miljøet - men absolutt innafor som billedkunstner, sier May Lise Hoel, som har jobbet og levd av kunsten sin i over 15 år.

Vil sikre nivået

Forrige søndag avsluttet TO sin kunstbiennale i Kjøpmannsgata Unge Kunstnere, K.U.K. Over 100 kunstnere deltok, de var alle etablerte kunstnere med akademisk utdanning og/eller fagforeningstilhørighet.

«Trondheim Open er en kunstbiennale initiert av lokale, profesjonelle kunstnere, og drives av en arbeidsgruppe med representanter fra byens atelierfelleskap og kunstnerorganisasjoner. », står det på TOs nettsider.

Kunstnere uten Kunstakademiet eller medlemsskap i Norske Billedkunstnere, NBK, eller Norske Kunsthåndverkere, NK, kvalifiserte ikke.

Thea Meinert, prosjektleder i TO, ønsker at folk skal få et eierforhold og bli stolte av kunstscenen i Trondheim. Fordi den angår alle, som hun sier.

- Vi har ingen juryering, derfor har vi satt kriterier om kunstutdanning eller medlemskap i NBK/NK. Det er for å sikre et visst nivå, forklarer hun.

Kunstsenteret K.U.K. venter på avklaring fra Kulturdepartementet om støtte til pålagte arkeologiske utgravinger .

Lite raust av TO

- Jeg synes det er lite raust og inkluderende å utelukke kunstnere som ikke har Kunstakademiet eller som står utenfor fagforeningen, sier Hoel.

- I sommer snakket jeg med Kjell Erik Killi-Olsen som mente jeg burde sende inn verk til TO, og være representert der. Dersom TO hadde vurdert kvaliteten på verk fra meg, ville jeg trolig vært innafor. Eller er det slik at de ikke tør si at kunstnere uten kunstutdanning ikke er gode nok, og bruker medlemskap i NBK som unnskyldning? Man kan jo spørre om det er viktig å vise byens befolkning hvem som er medlemmer i NBK, eller om målet er å vise et bredt utvalg av kunsten til lokale kunstnere, sier Hoel.

Under biennalen hadde flere kunstnere åpent atelier for å møte publikum og vise hva de arbeider med.

- Jeg hadde også åpent atelier, og i løpet av helga var over 100 mennesker innom. Jeg solgte bra også, så kanskje sitter jeg på kunnskap som flere kunne ha bruk for. Akademiet avgjør ikke om du er etablert, profesjonell eller er amatør i faget. Og argument som « vi lar ikke en lege uten medisinutdanning praktisere som lege, heller » er vel ikke det samme? Dersom Trondheim skal bli en kunst- og kulturby, får vi begynne å tenke som en. Jeg er uansett en del av bredden, mangfoldet og kunstscenen i Trondheim, og jeg vet at mange er stolte eiere av mine bilder, sier Hoel.

LES OGSÅ: Bleken: - Jeg var aldri et vidunderbarn, men kanskje jeg kan bli en vidunderolding?

- Beate - hvis jeg dør, så må du sørge for at denne utstillingen blir gjennomført

- Må ikke bli snever

Kunstner Egil Bauck-Larssen er en del av TO, og har stor forståelse for Hoels argumenter. Selv er han skulptør med atelier i Brattørveita, og har laget kunst i flere tiår. På 90-tallet ble han antatt på flere store internasjonale utstillinger i USA. Bauck-Larssen er autodidakt, eller selvlært på godt norsk, og det tok lang tid før han fikk aksept og innpass i kunstnerorganisasjonene.

- Nå er jeg forlengst inkludert, og representant for de som deltar på TO. Men jeg representerer absolutt ikke arbeidsgruppa i TO. Jeg reagerer på lite raushet, og vi har mange etablerte kunstnere som gjerne kunne ha vært inkludert. May Lise Hoel og Therese Myran, for å nevne noen. De har alle holdt på i mange år, folk kjenner dem og har et forhold til dem, og de lever av kunsten sin. De er viktige for mangfoldet, mener Egil Bauck-Larssen, og viser til Danmark der akademi ikke er et tema.

- Alle med utdannelse i et felt har en stor fordel, men ikke minst i kreative yrker er det viktig å få inn andre med nye innfallsvinkler, sier Bauck-Larssen.

- Hvis Trondheim skal bli en bedre kunstby, må man ikke selv bli snever. Og man kan spørre - er Trondheim Open til for kunstnerne selv, eller ønsker man å øke kunstinteressen? Kunsten må selges, ellers har den ingen verdi. Det er ingen vits i å skrive bok, hvis det bare er forfatteren som leser den, heller, mener Bauck-Larssen.

- Kunst er ikke vanskelig

Han tror at folk er interessert i kunst, men at mange synes det er vanskelig og kvier seg for å kjøpe «feil». Det er derfor viktig å ufarliggjøre kunstnen, mener han.

- Kunst er verken farlig eller vanskelig. Den kan være ganske så enkel, og likevel sterk. Og man kan gjerne kjøpe verk som man må «kjempe» litt med, det er bare fint, mener Bauck-Larssen.

- Det meste er kunstnerstyrt, og man kan undre på om det er rett vei å gå. Bidrar ikke det til at alt blir veldig likt, og litt kjedelig, spør Bauck-Larssen.

- Vi deler masse

Thea Meinert opplever ikke mangel på raushet i miljøet, og mener at TO viser kunstscenen i Trondheim på en bra måte.

- Jeg mener at TO, med nærmere 100 kunstnere med åpne atelier, representerer kunstscenen bra. Så kjenner ikke jeg alle kunstnere i byen, men dersom TO var åpent for alle, ville vi ha snakket om et helt annet nivå.

- Skal TO være for kunstnerne eller for å styrke kunstinteressen?

- Begge deler. Vi vil vekke interessen for kunst, men også gjøre noe for kunstnerne, gjennom fokus på faglig innhold og trekke god kompetanse til byen, slik at lokale kunstnere både kan bli oppdaget og mer synlig, også nasjonalt.

- Er kunstmiljøet lite raust?

- Nei, jeg opplever det ikke slik. Vi har mange, og ikke minst unge, interessante kunstnere her. Jeg opplever at de er veldig gode på å inkludere forskjellige fagfelt i praksisen sin, jobbe tverrfaglig og samarbeide. Store deler av praksisen vår handler om å formidle det vi gjør, og det er noe vi har god trening i. Dessuten har vi fått flere nye kunstinstitusjoner de siste årene, og det virker som at Kunstakademiet gjør noe riktig.

- Hvorfor så strenge krav?

- Vi mottar offentlig støtte som setter krav til deltakerne, fra Kulturrådet og Bildende Kunstneres Hjelpefond, blant andre, sier Meinert. Det er viktig at TO gjenspeiler det profesjonelle feltet og at deltakerne holder et høyt faglig nivå.

Kulturrådet svarer slik:

- Norge har ingen organisasjonstvang, og kunstner er ingen beskyttet tittel, sier Kalle Øen, seniorrådgiver i Kulturrådet og fortsetter:

- Kulturrådet støtter profesjonelle kunstnere. Med profesjonell mener vi en kunstner med akademiutdannelse eller en kunstner med lang praksis. Videre kan kunstneren være innkjøpt, ha utstillinger eller være medlem i en fagorganisasjon. Men vi har mange utdannede kunstnere som velger å ikke være medlemmer av NBK eller NK, på samme måte som vi har kunstnere uten utdanning som både er- og ikke er medlemmer. Her finnes mange varianter, sier Øen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for Kulturrådets støtte til Trondheim Open?

- Vi støtter prosjektet Trondheim Open, ikke kunstnerne. Det betyr at prosjektet selv gjør en kunstfaglig vurdering av hvem som kan delta, sier Øen.