Begge trøndergutta er videre i «Idol»

To trøndere kvalifiserte seg til sesongens utgave av Idol; Øystein Hegvik fra Brekstad og Krisian Raanes fra Orkdal. Begge er fortsatt med, sammen med Kasper Kuhlmann Kristensen, Vilde Skogen og Carlisles Sienes. Tidligere i uka har deltakerne vært på låtskrivekurs, men i kveldens sending handlet det om å hedre legender.

Kristian Raanes åpnet kveldens show med en kraftfull versjon av Purple Rain med Prince.

LES OGSÅ: I dag fortalte Kristian og Øystein om «Idol»-livet mellom TV-sendingene

Vilde valgte Eva

Vilde Skogen valgte Eva Cassidys versjon av «Songbird».

- Vilde er topp tre, sa dommer Silje Larsen Borgan etter opptredenen hennes. Jeg elsker låta, jeg elsker Eva Cassidy og det du står for. Du kan gjøre store ting med små bevegelser. Helt fantastisk, sa Silje.

- Stemmen din kler dagens popmusikk, og jeg elsker den. Du har noen skjeve toner i starten, men du bærer dem - til og med de funker, sa an Fredrik Karlsen, som steppet inn for Gunnar Greve i kveldens sending.

LES OGSÅ: Idol-Øystein: To damer på Ørlandet har startet fanklubb

- Fryktelig god vokal

Kasper Kuhlmann Kristensen hadde valgt Avichiis «Wake me up», og gjorde en nydelig versjon av den velkjente låta.

- Fryktelig god vokal, og enda er du bare 16 år. Du er superflink, dette var nydelig, sa dommer Silje etter at applausen hadde lagt seg i Idol-studio.

- Jeg ble så glad for at du ble med på Idol. Du har en kjempefin stemme, men jeg synes du trenger en «motor», sa Jan Fredrik og mer enn antydet at Kasper trenger kraft i stemmen sin.

- Det jeg tenkte på, fortsatte Tshawe - er at da jeg var 16 år gammel, så kunne ikke jeg ha hatt hvite bukser - de hadde ikke sett ut foran og bak, for å si det sånn. Poenget er, du prøver ikke - du er tro mot deg selv. Fortsett med det, sa Tshawe Baqwa.

- Hva ville du hatt på din raider, spurte programleder Katrine Flatland før 16-åringen gikk av scenen.

- Julebrus, svarte Kasper.

- Stor låt, stor stemme

Øystein Hegvik, vår mann fra Brekstad, valgt Frank Sinatras «My Way».

- Jeg er så glad i deg, Øystein. Jeg har en liste med sanger hjemme som jeg vil at du skal synge. Denne låta står ikke på den lista, men det kan den gjerne. Du skal så videre, sa Silje.

- Det jeg elsker med det du gjorde her nå, er inderligheten du har i versene, med en skjelving som er nydelig. Det var en god opplevelse å sitte her, sa Jan Fredirk.

- Det er Øystein man møter når man «dævver». Men så står du her da, og synger om et langt liv og du overbeviser. Du vet, du skal ikke møte dommernes forventninger, du skal gjøre det på din egen måte. Det er fint det, Øystein, sa Tshawe.

LES OGSÅ: Ingen av de to trønderne er typiske Idol-deltakere mener Adresseavisens Ole Jakob Hoel, som møtte dem i Oslo i forrige uke.

- Vi glemmer at du er bare 18 år og russ til neste år. Hvordan blir det, spør Katarina.

- Næh, jeg vet ikke.

- Jeg ser ikke for meg ham med sånn shikkelakke, sa Tshawe.

- Husk hvorfor du begynte

Mens stemmene sendes på sms fra de tusen hjem, holder Flatland det gående i studio.

- Hvordan er det å være tilbake, Jarl Fredrik?

- Veldig gøy å være tilbake, kjenne på nerven til deltakerne som lever i sin egen boble, sa Jarn Fredrik.

- Du har jobbet med den største - hvordan skape en artist karriere som varer ?

- Idol er en fantastisk mulighet, men du må jobbe hardt og skape din egen musikk.

- Men før det, Silje, må deltakerne komme seg til finalen. Hva skal til, spurte Katarina?

- Det handler om å åpne opp, være seg selv og berøre hjertene der ute, mener Silje.

- Tshawe, du har nådd toppen, hvilket råd har du til deltakerne for at de skal holde seg i businessen?

- Ikke bli for kynisk, ikke bli for smart. Husk hvorfor du begynte, bevar den tanken. Det betyr alt, rådet Tshawe.

Trønderne , Kristian Raanes og Øystein Hegvik, var begge trygge etter at stemmene var talt opp. Mens Carlile Sienes røyk ut med færrest stemmer. Men.

Dommerne valgte å redde Carlilse. Dermed er det status quo deltakerleiren foran sendingen neste lørdag.