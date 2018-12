- Liv er drømmedama vår

Aids-tempelet viser fram lik for å vise at døden er en del av livet

Saken oppdateres.

De aller første gjestene som dukket opp utenfor Nathionalteateret søndag ettermiddag var Liv Ullmanns søster Bitten Øie, sammen med sønnen Kjell Erik og datteren Elisabeth Øie Eriksson.

- Det har vært så fint

- Vi har feiret tante Liv i tre dager nå. Torsdag kveld hadde vi en samling bare for familien, og lørdag kveld var det fest for henne i Litteraturhuset i Oslo, forteller Elisabeth.

- Det har vært så fint alt sammen, sa søster Bitten og styrte rullatoren mot den røde løperen som var lagt ut til ære for prominente gjester og ikke minst jubilanten selv, Liv Ulllmann.

Blant de 200 inviterte fant vi Thomas Numme og Harald Rønneberg fra Senkveld, med 80 røde roser i favnen.

LES OGSÅ: Liv Ullmann i portrettet: Et liv

Favorittgjest i Senkveld

- Vi er beilerne til Liv. Hun er drømmedama vår, sa de to. Og konene våre er omforent med det, de er enige.

- Hvordan har det vært å ha Liv som gjest i Senkveld?

- Hun er favorittgjesten vår, og var den første store gjesten vi fikk på besøk. På det tidspunktet trodde ikke vi at vi kunne få verdensstjerner på besøk i vårt program, sa Rønneberg.

- Hvorfor er hun drømmedama, Thomas?

- Altså, hun kommer, og hun omfavner oss - og vi henne.

- Det ansiktet, de øynene, hele vesenet. Jeg hørte haka traff bordplata, supplerer Harald.

- Det er den største stjernen vi har hatt i Senkveld. Hun er klok, tøff i valgene sin og morsom. Hun er faktisk jævlig morsom, mener Thomas.

- Og det vil jeg ha sagt; jeg satt på med en ung dame i TV2 nylig, såvidt rundet 20 vil jeg tro, og da jeg fortalte at jeg skulle være med og feire Liv Ullmann, visste hun ikke hvem det er. Er det mulig? Da ba jeg henne gå hjem og google, sa Harald. Som alltid like blid.

I studio med Thor Heierdal

Og når vi nå snakker om tv-kjendiser. Fredrik Skavlan var også til stede:

- Liv Ulllmann var blant mine første gjester i studio, jeg tror samtidig med nå avdøde Thor Heierdal. Jeg tror hun må være den av mine gjester som har vært like stabil i alle år, sa han i en kommentar.

- Ingen tror du er 80

- Jeg er beæret over å være her. Og det er ingen som tror at du er 80, sa statsminister Erna Solberg i sin tale.

- Vi hadde ikke vært det samme uten deg, din kunst og din oppofrelse for de svake i verden, ikke minst som ambassadør i Uniscef, avsluttet statsministeren.

LES OGSÅ: Bergman feires best med Ullmann

Livsfarlig ansikt

Kveldens programleder var teatersjef for Riksteateret, Tom Remlov.

- Ansiktet ditt, Liv. Det er livsfarlig, åpnet Remlov. Når man ser på deg får man tidobbelt tilbake. Du er bærer av en brennende ambisjon. Da du fylte 70 var det filmbransjen som kuppet deg med sin lange nese og klamme hender. Det skal ikke gjenta seg. Du kommer fra teatret, som skuespiller og teaterregissør. Men vi skal slippe inn skjøgen blant kunstartene likevel - altså filmen, sa Remlov og ga ordet til filmskaper Margreth Ohlin og Michael Leszscylowski.

- Ingen gjør det finere, råere, sannere eller mer forførende enn du, Liv. Du har sagt at du lar teksten skylle gjennom deg som strålene i et siv. Men det er først og fremst ansiktet ditt vi ser, åpnet Ohiin og fortsatte:

- For meg er Enskilda samtalar det beste som finnes på film, der alt spilles og gjøres sant. Ditt ansikt, alle dine ansikt, selve livskraften - det er det som er deg, Liv, avsluttet Ohlin.

LES OGSÅ: Hvis du bare skal se 10 filmer av Ingmar Bergman, er det disse som gjelder.

- Følsomt uttrykk

- Da jeg var liten hadde jeg et portrett av Liv på veggen fra filmen om An-Magritt. Hun har dette følsomme uttrykket. Det vokste jeg opp med. Jeg skal ikke skryte på meg store samarabeidsprosjekt, men jeg har jobbet med henne, og jeg opplevde henne som veldig på utøvernes side. Hun trygget oss og det var lett å komme med forslag og i dialog, sier danser Ingrid Lorentzen.

- Takk Liv- Det er kanskje ikke alle som kjenner til det, men du var en av de første verdensstjernene som engasjerte deg isom humanitær aktivist, og gikk inn i Unicef sammen med Danny Kay og Audrey Hepburn, sa Jan Egeland, generalsekretær i Flyktningehjelpen. Han roste Livs engasjement for kvinner, barn og flyktninger gjennom mange år i sin tale.

- Din bestefar hjalp jøder til Sverige under 2. verdenskrig, og jeg er takknemlig for at du fortsatt er for og med flyktninger. Tusen takk, avsluttet Egeland.

- Kjenner 13-åringen

Liv Ullmann kom til festen sammen med sin mann Donald Saunders, hans datter Pamela, Livs datter Linn og hennes datter, samt søsteren Bitten Øie og hennes familie fra Trondheim.

- Det har vært overveldende. Til å begynne med er det veldig hyggelig å høre alt fint og godt som blir sagt om meg selv, men etterhvert kjenner jeg at 13-åringen i meg kommer fram. Da blir jeg sjenert. Fryktelig sjenert - som en 13-åring. Og av alt som skjer er det Jan Egelands ord som veier tyngst. Han minner oss på hva som er viktig. Det er fint alt det andre også, men det viktigste er at vi blir minnet på å fortsette og bry oss om de som trenger vår hjelp.

LES OGSÅ: Liv Ullmann vil ikke snakke om egne metoo-opplevelser