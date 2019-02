Kald og middels gladvold

I den korte rekken av filmskapere som har gjort amerikanske nyinnspillinger av egne filmer, lykkes Hans Petter Moland bare sånn passe. «Cold Pursuit» er like brutal og bedre på skurker enn «Kraftidioten» fra 2014. Den er dårligere på humor og Liam Neeson blir en andrerangs Stellan Skarsgård. Moland fikk nylig en sølvbjørn i Berlin for «Ut og Stjæle Hester» som åpner Kosmorama tirsdag, men dette er altså noe helt annet fra hans hånd, og et av svært få eksempler på at en norsk filmskaper har to norske kinopremierer på ei uke.