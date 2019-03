Årets kanskje best besatte film, med herlige fyrer

Sjelden eller aldri har en nordisk omdøping av et internasjonalt fenomen vært mer vellykket enn da først Sverige og så Norge tidlig på 1930-tallet begynte å kalle verdens mest populære komikerduo på film for Helan og Halvan. Den tynne briten og den tykke amerikaneren var ellers kjent som Laurel and Hardy, mens danskene sin vane tro valgte en mer primitiv omdøping: Gøg og Gokke.