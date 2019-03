- Det fineste var å kjenne på stemningen i huset

Det startet med at Rohde hadde bestilt seg tur til New York og sjekket ut muligheter for severdigheter i nærområdet. Da kom han over barndomshjemmet til forfatteren Eugine O'Neil i byen New London som ligger et par timers kjøring nordover mot Connecticut. Bergan slang seg med. Og dermed ble det en slags studietur for de to som spiller hovedrollene i «Lang dags ferd mot natt» som er regnet for å være den amerikanske dramatikerens mest kjente verk.