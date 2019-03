Camilla Läckberg har foreløpig ikke fått noen hjertelig mottagelse fra kritikere i Norge for denne boka, som er noe ganske annet enn hennes vanlige, kjøkkenbenk-realistiske univers fra Fjällbacka. Kritikken har gått på at dette er klisjéfylt, lite realistisk og lite troverdig - og at boka er en nedtur sammenlignet med hennes pågående serie med Erica Falck i hovedrollen.