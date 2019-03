Fortsatt herlig på To rom og kjøkken

Lokalet er fullsatt, det samtales og klirrer i glass og bestikk rundt oss når vi ankommer To rom og kjøkken en ordinær torsdagskveld. I luften siver dufter av reduserte rødvinssauser og smørstekte grønnsaker, det hviler en slags ærverdig, men høyst levende atmosfære over det lille spisestedet i Carl Johans gate, som åpnet i 2005. Oppussingen i 2015 har gjort mye bra for akustikken, vi får et tomannsbord i hjørnet og kan prate lavmælt til tross for høystemte selskaper rundt oss.