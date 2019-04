Tjener nesten dobbelt så mye på vinyl som på Youtube 

- Vi ser at salget fremdeles øker, men at det har flatet litt ut. Det er naturlig at markedet begynner å bli mettet når 89 prosent av musikksalget skjer via strømming. At mange tegner familieabonnement på for eksempel Spotify bidrar også til det, sier Marte Thorsby, direktør i Ifpi Norge (International Federation of the Phonographic Industry).