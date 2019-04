De to duoene har forent krefter og laget singelen «Free To Go». Her har Seeb tilsynelatende fått fritt spillerom til å leke med Ingrid Helene Håviks vokal og Trond Bersus synther. Resultatet er en fengende og uptempo låt som ikke gjør lengselen etter solveggen på hytta i første omgang, og sommeren i andre, noe mindre.