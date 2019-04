Mer enn bare god spenning

Midnattsmøte er enda en spenningsbok med den ruvende maskinen av en mann, Jack Reacher, i hovedrollen. Den fortsetter direkte der boka Den åttende mann slapp, uten at det på noen måte er en forutsetning å ha lest den først. Alle bøkene starter med at Jack Reacher kommer til en by, og slutter med at han drar bort derifra. Det som har skjedd, og det som kommer til å skje, er som regel ikke viktig. Det er her og nå som teller.