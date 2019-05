Hjernen til denne kunstneren befinner seg i et gulv ved NTNU

Billedkunstner og kunsthåndverkeren Lislerud var professor ved Kunsthøgskolen i Oslo inntil for seks år siden. Han har utført en rekke utsmykningsoppdrag rundt omkring i Norge, og regnes som en nestor blant nålevende keramiske kunstnere. Her i byen er han trolig mest kjent for å ha skannet sitt eget hode, fylt det med matematiske formler, og montert det i et glassgulv i teknologibygget ved Kalvskinnet campus på NTNU. Nå viser han en helt nye side av sitt kunstnerskap.