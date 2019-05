Fra Clint Eastwood løper over skjermen til tonene av Ennio Morricones «The Ecstasy of Gold», til arrangøren svir av gud vet hvor mye på et spektakulært fyrverkeri, tar Metallica oss med på et vanvittig liveshow. Mektig lysproduksjon, livebilder fra konserten på en gigaskjerm, pyro herfra til månen, og det som etter hvert blir en hit-parade, skaper en konsertopplevelse jeg ikke har sett maken til.