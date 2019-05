Klarte den lille trioen fra Trondheim å overbevise 20 000 Metallica-fans?

Sist jeg så Bokassas miks av stonerrock, punk og hardcore live, var på Pstereo i fjor. Da spilte powertrioen en intensiv og entusiastisk konsert for et par hundre publikummere mens regnet høljet ned. Store ting har skjedd i Bokassas verden siden den gang: Bandets superkjendisfan, Lars Ulrich, har invitert dem med på Metallicas WorldWired-turné, og i vår og sommer spiller trondheimsbandet på store stadioner over hele Europa.