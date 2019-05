Flott musikk og grei selvpisking

På noen måter er spillefilmen om Elton John mye mindre av en glansbildeversjon av hans ville liv som rockstjerne på 70-tallet enn fjorårets store kinosuksess i samme sjanger, Queen-filmen «Bohemian Rhapsody». Her starter filmen like godt med Elton i gruppeterapi, hvor han bekjenner at han er avhengig av alkohol, narkotika og sex. Filmen prøver heller ikke å glatte over hans seksuelle identitet, men lar filmens eneste lange scene med sex mellom menn utspilles til lyden av «Take Me To The Pilot».