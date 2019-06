Store kontraster i Kimen

Det høye musikalske nivået har blitt et kjennetegn for TSOs produksjoner, og det gjelder også denne fremføringen av den greske myten om Orfeus og Evrydike. Samtlige utøvere legger grunnlaget for publikums trampeklapp etter tre akter uten pause. I denne fremføringen blir det også ytterligere bekreftet hvilken ressurs Trondheim vokalensemble representerer for TSO.