«A Different Kind of Human» er oppfølgeren til «Infections of a Different Kind - Step 1» som ble sluppet i fjor høst. Der hvor forgjengerens historie stort sett baserte seg på henne som en kriger som kjempet for de svake, er «A Different Kind of Human» nettopp det tittelen antyder - annerledes. Aurora Aksnes balanserer på en knivsegg mellom magisk og merkelig.