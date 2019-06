TSO vil gjerne ha mathall i Olavshallen, hvis det trekker folk

Nina Steen, informasjonssjef for Trondheim symfoniorkester (TSO), har stor forståelse for at det er mange utfordringer knyttet til etableringen av «nye Olavshallen». Men det har gått lang tid. Hun mener planene videre må ta stilling til hvordan vi ønsker at byen skal fremstå som kulturby, og hvordan vi skal ta imot publikum fra regionen og andre steder, fra inn-og utland.