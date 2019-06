Gjev pris til Hiorthøy

Kim Hiorthøy mestrer, utfordrer og utforsker mange forskjellige kunstneriske uttrykk, formater og former for kommunikasjon, både nasjonalt og internasjonalt. Han uttrykker seg som visuell kunstner, illustratør, koreograf, regissør, forfatter og musiker, og alt han gjør er merket med en klar og tydelig signatur. Hans ubegrensede allsidighet er hans største styrke, heter det blant annet i juryens begrunnelse for å gi prisen til Kim Hiorthøy i 2019.