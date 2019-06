Ingen tvil, berre tru

Det højlregner like før konserten, noe som kan forklare et noe labert oppmøte framfor scenen. For mangel på fans er det så absolutt ikke. Helt siden gjennombruddet i 2015 har han vært en soleklar favoritt blant både kritikere, musikkelskere og ungjenter. Ikke bare er det særdeles vått i Trondheim i dag - The Big Challenge har også bygget et lite monster av en scene. Hvordan skal artisten, som er opptatt av å være blant publikum, kunne få kommet så tett på fansen som han ønsker?