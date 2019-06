Endelig var skandirockens helter tilbake i Trondheim

Klokken 16.40 på en torsdag, i duskregnet på E.C. Dahls Arena, var skandirocken for alvor tilbake i Trondheim. Danny Young, Gluecifers karismatiske trommis, sparket det hele gang med «I Got A War». Låta fra 2000-albumet «Tender Is the Savage» er en av bandets beste, med en umiddelbar rett i trynet-trommeintro, et fengende riff og et effektivt kor. Gluecifer var på fra første sekund, og med godt skrudd lyd satte åpningslåta standarden for resten av konserten. De greide ikke å holde energinivået oppe hele veien, men viste i aller høyeste grad at comebacket har mye for seg.