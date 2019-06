Premisset i «Yesterday» er så fikst at det sannsynligvis er nok til at filmen blir en suksess, en slags «Mamma Mia!» med Beatles-musikk. Manus av Richard Curtis som også skrev «Love Actually» og regi av Oscar-vinner Danny Boyle gjør at filmen på papiret låter som en slager. Traileren ser ut som en.