Vakker sang, men anonymt sceneshow fra Within Temptation

Det er knyttet stor spenning til bandet som herjet symfonisk metal-miljøet fra starten av 2000-tallet og utover. Det var Nightwish og så var det Within Temptation. Plutselig er de her, i Trondeim. Med såpass storslått lydbilde, må jo sceneshowet være minst like storslagent? Det tykke laget av røyk som ligger rundt scenen og litt duskregn setter stemningen.