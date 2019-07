Det er vanskelig å holde tårene tilbake når «Circle of Life» fyller hele kinosalen. Åpningssekvensen er bilde-for-bilde akkurat slik vi husker klassikeren fra 25 år tilbake. Jeg, som var to år da filmen hadde premiere i Norge, har vokst opp med alle de kjente karakterene. «Timon» og «Pumbaa» var ikke bare Simbas bestevenner, de var mine også. Disney har de siste årene tjent gode penger på min generasjon, og de litt eldre. Med nyinnspillinger av både «Jungelboken» og «Star Wars». Resultatene har vært varierende, og det gjenspeiles også her. «Løvenes Konge» anno 2019 er pen å se på, men er blottet for originalens sjarm og sjel.