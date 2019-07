Nytt bygg får skulpturpark på taket

De arkeologiske utgravingene ved K.U.K, kunsthuset som Kjell Erik Killi-Olsen står bak, er i gang. Og parallelt med gravearbeidet, jobbes det for fullt med planene for hvordan K.U.K skal bli. Rammesøknaden med tegningene for hele kunsthuset er nå sendt inn til Byggesakskontoret, og skal videre til politisk behandling etter sommerferien.