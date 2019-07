Å oppleve så mye energi og engasjement på nært hold er gripende

Skruks styrke kommer frem i komposisjoner fra fjerne himmelstrøk. Det mektige rommet de skaper i slike møter er overjordisk. Koret ledes av den karismatiske dirigenten Per Oddvar Hildre som grunnla Skruk i 1973. Musikalsk leder for denne konserten er derimot komponist Magnus Rønningen som har lang erfaring fra Madagaskar for det Norske Misjonsselskap, og kjenner begge kor fra tidligere samarbeid. Vi merker at dette er en konsert initiert av et misjonsselskap, men det legger ingen demper på stemningen. Enten var Vår Frue fylt av en begeistret menighet denne kvelden, eller så ble sang og evangelium kommunisert på en måte som ikke ekskluderte noen. Det var et sjeldent fellesskap skapt i det musikalske.