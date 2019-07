Det virket som en god idé. Sette sammen to musikere på toppen av sin karriere, sammen med en veletablert livemusiker og en siste som smeltet ungpikehjerter. Da hadde du liksom litt for alle. Lind, Nilsen, Fuentes og Holm har kanskje blitt 10 år eldre siden forrige turne, men det vises nesten ikke. Bortsett fra Alejandro Fuentes, som nesten er like gammel som samtlige var første runde.