«Drop in-dåp» i Nidarosdomen

Olavsfest er ikke bare en kulturfestival, men også et møtepunkt for kristen tro. I tillegg til gudstjeneste for tilreisende pilegrimer ble det 30. og 31. juli avholdt påfølgende «drop in-dåp» for de som ønsket å fornye eller bekrefte sin kristne tro.