Torsdag spiller The Kids i Trondheim igjen, for første gang på 12 år. Riktignok som oppvarmingsband for Gyllene Tider, men publikum vil også få en smakebit på hva de kan forvente seg til neste sommer. Da har nemlig «Hun er forelska i lærer'n» bursdag, og bandet legger ut på festivalturné.