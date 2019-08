Det er gått noen år siden Dag Ingebrigtsen sto skrevs over en skolepult og sang fortvilt om hun som var forelska i læreren, og ikke han. Det er gått 40 år siden den gang, og gutta i The Kids må vel sies å være oppgradert til The Guys nå. For det er kanskje ikke lov å si det, men de er jo blitt litt eldre siden storhetstiden sin. De fleste 80-talls heltene har jo det.