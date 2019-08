Just talk, talk, talk till I lose my patience. Ikke mine ord. Det var Super-Sivert i ei låt på fredagskvelden. Damene tok nesten dånedimpen da den dype stemmen fra nord la seg over de ni tusen som hadde møtt fram. Folk er sannelig forskjellige, et par av damene sto med tårer i øynene, overbevist om at Sivert sang bare for dem. Andre kunne ikke brydd seg mindre.