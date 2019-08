Det trengs roller og filmer for dyktige aldrende skuespillerinner. Jeg hadde en viss sans for fjorårets utskjelte «Book Club» som en slags Viagra-variant av «Fifty Shades of Grey» med Diane Keaton og Jane Fonda. «Poms - Livets Dans» fortoner seg som en slags oppfølger med mindre sex og romantikk og mye cheerleading med 70-åringer i en eldreghetto i Sørstatene.