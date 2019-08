Ønsker å øke kulturbudsjettet med over 40 millioner

I den nye kunst- og kulturplanen skriver kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise at han har en ambisjon å øke det totale kulturbudsjettet fra to og en halv prosent til tre prosent. Dette gir en økning på cirka 41 millioner kroner. Årets driftsbudsjett for kulturfeltet ligger på 266 millioner kroner, inkludert overføringer til kulturskolen.