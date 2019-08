Før The Hives går på scenen, 17 år etter de sist besøkte byen, får Adresseavisen innpass backstage for en kjapp prat med to av bandmedlemmene. Gitarist Niklas Almqvist sitter klar i en av brakkas primitive sofaer, Pelle Almqvist, frontfigur og vokalist, tar plass ved siden av i en like stusslig sofa.