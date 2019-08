Debatten om pratende publikummere har herjet denne sommeren. 5. juli skrev musiker Unni Wilhelmsen på Facebook at dette er noe man har slitt med i 25 år, og at det er pussig at nordmenn «har såpass dårlig økonomisk sans (og mangel på selvinnsikt, høflighet og edruskap) at man bråker bort sin egen, dyre musikkinvestering, og også saboterer andres musikkopplevelse.»