Lars Saabye angrer sluttbeskjed

- Da jeg skrev boka visste jeg at jeg kom med et par ekstreme uttalelser. Et øyeblikk vurderte jeg om jeg skulle luke det vekk, men det ville blitt litt feil så jeg lot det stå. Da jeg fredag så VG som på førstesida forkynte at jeg har skrevet min aller siste bok, lurte jeg på om jeg kanskje likevel burde ha luket det ut, sier Lars Saabye Christensen med et forsiktig smil.