- Det blir stusseligere på Brattøra uten RAKE

- Charlotte og Trygve har gjort utrolig mye for samtidskunsten i Trondheim og er et bevis på at gode kunstopplevelser ikke nødvendigvis krever store museumsbygg. Det kan like gjerne skje i små rom, og derfor blir det stusseligere på Brattøra uten RAKE, sier Anniken Storhaug, kunstnerisk leder ved Dropsfabrikken. Hun sikter til RAKE visningsrom, det 50 kvadratmeter store bygget som de siste årene har stått ved gangveien på Brattøra. Mellom 60 og 70 utstillinger av både lokale og internasjonale kunstnere har blitt vist i det lille «rommet» som nå skal legges ned. Men før de stenger dørene og demonterer RAKE, åpner Rostad en egen utstilling ved Dropsfabrikken.