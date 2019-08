- Jeg blir provosert av folk som er store i kjeften, men ikke leverer

Svensken har vært en av de mest toneangivende musikerne innen eksperimentelle jazz og improvisasjonsmusikk gjennom mange år. Når får trondheimspublikummet møte komponisten, musikeren og kunstneren i fri utfoldelse i utstillingen «Pieces of Peace & Fire!» i Kunsthall Trondheim i Søndre gate. Fredag fremfører han «Petter – To Petter Northug» (2015) sammen med et knippe svenske og trønderske musikere.