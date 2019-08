Sikret seg originale kunstverk til 300 kroner

Folk strømmet i helgen til de røffe lokalene på Dora for å ta en titt på utstillingen Got it for Cheap. Og kanskje gjøre et aldri så lite kunstvarp. For konseptet Got it for Cheap er en verdensomreisende gruppeutstilling der du kan kjøpe et verk i A4-størrelse for 300 kroner, eller et verk i A3-størrelse for 1000 kroner.