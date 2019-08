I mai ble det kjent at direktøren i Olavshallen slutter i stillingen for å bli sjef for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR). Bjørgvin Thorsteinsson har vært ansatt som direktør for Olavshallen siden januar 2015. Søknadsfristen for å søke på direktørstillingen gikk ut 10. august og totalt ti søkere har søkt på å overta direktør-jobben.