Nesten, men ikke helt for Astrid S

Kjærlighet står som alltid sentralt også i «Trust Issues», en EP med fem låter. Tre av de har allerede gått sin seiersrunde på Norsk og internasjonal radio. «Someone New», «The First One» og «Emotion». Det føles derfor mer som et gjenhør, enn noe helt nytt. Her savnes det lille ekstra, den låten som virkelig treffer og vinner deg over. Det er ingen tvil om at Astrid både kan synge og skrive musikk, og det hele er ganske velprodusert. Det er nettopp det, at det blir så velgjort at det er i grenseland kjedelig. Hennes fantastisk nydelige cover av Cezinandos «Vi er perfekte men verden er ikke det» er om mulig vakrere enn originalen, jeg savner en slik sårbarhet her.