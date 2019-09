Amerikanske rocklegender åpner europaturneen i Trondheim onsdag og innvier samtidig nytt konsertlokale

I oktober kommer bandets ellevte studioalbum, «Ode to Joy». Denne sommeren har bandet vært tilbake på scenen igjen, etter en to og et halvt år lang konsertpause. I mellomtiden har frontmann Jeff Tweedy spilt inn to soloalbum, turnert verden over som soloartist og dessuten skrevet biografien «Let’s Go (So We Can Get Back)».