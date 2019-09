Anne B. Ragdes nye bok: En overflødig oppfølger

Odelsjenta Torunn fra den sagnomsuste Neshov gård på Byneset, prøver å finne tilbake til hverdagen etter at siste bok i serien sluttet med at hennes kjære onkel Margido falt død om. Som mange sikkert husker gikk Torunn inn i gravferdsbransjen, og nå sitter hun med hele ansvaret for byrået. I motsetning til onkelen er ikke Torunn religiøs, men som sjef tar hun med seg mye av verdigrunnlaget hans. Det virker som hun trives godt med å stå i spennet mellom sørgende og døde, at det passer godt inn i hennes temperament som har behov for et visst alvor.