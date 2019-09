Godt om fjerne og nære kriser

Johanna er sykepleier som har jobbet i flere av verdens kriserammede områder. Sist i Juba i Sør-Sudan. Hun er ikke redd i kritiske situasjoner, men et møte med ei lita hjelpeløs jente får henne til å bryte opp og reise heim til familiens hytte i norske fjell. For å være alene. For å tenke. For å finne ut hvem hun er og hva hun vil med livet sitt. Og hvor hører hun egentlig heime?