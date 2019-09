Når barna svikter lekene

Det er gledelig og litt overraskende at «Toy Story 4» lever opp til den høye standarden til verdens største og kanskje mest banebrytende familiefilmserie. De tre første filmene fra 1995, 1999 og 2010 har spilt inn rundt to milliarder dollar bare på kino. Fireren har alt hatt en formidabel start på kino i USA. Den lykkes i å føre historien videre, samtidig som den på raffinert vis tar for seg hvordan tradisjonelle leker har en helt annen plass i samfunnet nå enn i 1995.