Brad Pitt på pappa-jakt i verdensrommet

Verdensrommet: En uendelighet av stjerner og planeter. Slik startet «Brødrene Dal» . Med vår tids virkemidler er det lignende sus over starten på «Ad Astra». Den utspiller seg i en nær framtid og tar på kort tid turen via Månen og Mars til Neptun. Og ikke nok med det, som knivselgerne på Martna'n pleide å si. Underveis mottar de nødsignal fra et norsk romskip(!).