Disse tre prosjektene foreslår rådmannen å støtte med kulturfondet

Rådmannen har foreslått å gi fireårig støtte fra kulturfondet til det kunstnerstyrte galleriet Babel visningsrom for kunst og til tidligmusikkensemblet Orkester Nord - Trondheim Barokk. I tillegg foreslås det at Propellen Teater mottar 125 000 kroner i 2019 til et forprosjekt for å utvikle et regionalt kompetansesenter for scenekunst.