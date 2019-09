Hannah Ryggens tepper er en av hovedattraksjonene under bokmessen i Frankfurt

Nå kan det tyske kunstpublikum for første gang se Hannah Ryggens verk «6. oktober 1942» som viser Hitler svevende med et eikeblad i anus, over et norsk landskap sammen med Quisling og Hamsun. Onsdag åpner den første utstillingen med Ryggens arbeider i Tyskland, nærmere bestemt i Schirn Kunsthalle i Frankfurt.